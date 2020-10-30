Москва, , 16:00 — REGNUM Открывшись очередным витком падения, ко второй половине дня 30 октября нефть показала рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, во второй половине дня цена сорта Brent выросла на 0,6% до $38,39 за баррель, а WTI прибавила также 0,6%, повысившись до $36,44 за баррель.

Несмотря на то, что рынок по-прежнему опасается избытка предложения и замедления восстановления спроса, цены пытаются снова корректироваться вверх.

Возможно, поводом для коррекции наверх послужило заявление министерства нефти Ирака о том, что Ирак готов согласиться с любыми решениями ОПЕК+, в том числе об отказе от увеличения квот на добычу нефти.

В целом новостной фон остаётся тревожным, поэтому падение цены Brent до $35 за баррель и даже ниже всё ещё не исключено.

Сегодня ценовой коридор по Brent, скорее всего, останется в диапазоне в $38−39 за баррель», — считает эксперт.

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