Сургут, Югра, , 15:54 — REGNUM Стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута (ХМАО) должна быть снижена, а сроки сокращены. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Действующий мостовой переход через Обь в Югре является единственным связующим звеном районов по добыче углеводородного сырья с регионами страны. Он эксплуатируется с проектным перенапряжением. При интенсивности пять тысяч машин в сутки по дороге фактически проезжают 14 тысяч, доложила Наталья Комарова.

Проект будущего моста будет реализован в составе Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

«Считаю, что стоимость данного проекта может быть сокращена. Прошу совместно с проектной организацией рассмотреть все возможные варианты. При этом отмечу, что качество работ пострадать не должно. Также ваша задача — закончить проект на год раньше планируемого, то есть до конца 2023 года», — дал установку Марат Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мостовой переход через Обь под Сургутом станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард». По предварительной оценке, возведение данного моста обойдётся в целом в более 45 млрд рублей. Источником финансирования строительства станет бюджет ХМАО.

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