Москва, , 15:53 — REGNUM в

Рубль вернулся к ослаблению днем 30 октября, хотя вечером 29 октября, и сегодня утром четно предпринимал попытки отыграть хотя бы часть потерянного, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 79,19 руб. и может пока оставаться в границах 78,50−79,50 руб. Евро торгуется по 92,45 руб. и способен сохраниться внутри коридора 91−93 руб.

Нефть выглядит слабо, и это оставляет рубль без поддержки. Одновременно, на рынке сохраняется тенденция к уходу от рисков: все ближе к американским выборами и все тревожнее относительно их результатов.

В комплекс, это сохраняет рубль в достаточно нервозной обстановке и вынуждает его отступать дополнительно. Пока предпосылок для смены биржевых настроений нет», — считает эксперт.

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