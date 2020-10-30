Москва, , 15:48 — REGNUM Закупки впрок могут быть целесообразны в двух случаях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что жители РФ стали закупаться товарами первой необходимости в связи с возможным объявлением новых ограничений.

«Экономически целесообразны закупки впрок в двух случаях. Первое, если вы покупаете то, что, как вы четко понимаете, понадобится вам в ближайшие пару-тройку месяцев (например на ремонт). Но спрогнозировать такие покупки сложно. Второе, если вы покупаете впрок съестное, которое есть где хранить. Но надо помнить о сроке годности, а то потери неизбежны. В итоге покупатель, делая покупки впрок, выиграет в цене на товар и на стоимости возможной доставки при локдауне», — пояснил Чеглов.

При этом он пояснил, что то, что наблюдается сейчас, это и истерия, и рациональность.

«У нас есть и то, и то. Слишком нас приучили к непредсказуемым действиям и финансовым потерям», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что возможно, что поголовной изоляции в России в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся.

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