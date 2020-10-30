Москва, 30 октября 2020, 15:48 — REGNUM Закупки впрок могут быть целесообразны в двух случаях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что жители РФ стали закупаться товарами первой необходимости в связи с возможным объявлением новых ограничений.
При этом он пояснил, что то, что наблюдается сейчас, это и истерия, и рациональность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что возможно, что поголовной изоляции в России в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся.
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