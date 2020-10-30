Пхеньян, , 18:13 — REGNUM В КНДР установили порядок обмена валюты для иностранных граждан. Об этом говорится на официальной странице посольства России в Пхеньяне в социальной сети Facebook.

Известно, что 29 октября Управление по работе с дипломатическим корпусом КНДР направило ноту аккредитованным в Пхеньяне дипломатическим миссиям и представителям международных организаций об открытии в Тэдонганском дипломатическом клубе обменного пункта, в котором иностранцы смогут обменивать валюту на северокорейские воны.

Отмечается, что в последнее время во многих торговых точках Пхеньяна перестали принимать доллары и проводить транзакции по банковским картам «Нарэ».

По данным новостного американского сайта о Северной Корее NK News, ежедневно один человек может обменять от $50 до $100.