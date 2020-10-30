Москва, , 15:44 — REGNUM Реализация автомобилей А-сегмента (малолитражки) на вторичном авторынке России выросла в сентябре 2020 года на 16% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом 30 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетной период в России было перепродано 8858 малолитражек. Таким образом, доля данных автомобилей на вторичном авторынке РФ достигла 1,74%.

Лидером продаж среди автомобилей А-сегмента в сентябре стала модель Daewoo Matiz. Данную машину приобрели 3903 человека на вторичном авторынке РФ, что на 14% больше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель «ОКА», чьи перепродажи составили 1955 экземпляров (-1,3%). Тройку лидеров А-сегмента замыкает KIA Pianto — 869 перепроданных авто в сентябре, что на 24,5% превышает результат перепродаж прошлого года. Ещё в прошлом месяце было перепродано 519 экземпляров Chevrolet Spark (+24%) и 211 единиц Peugeot 107 (+30%).

Напомним, в сентябре 2020 года в России было продано 375 новых легковых машин А-сегмента — на 26% больше, чем в сентябре прошлого года.

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