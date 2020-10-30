Москва, , 15:38 — REGNUM В период с 19 по 23 октября в отраслях, которые ориентированы на потребительский спрос наблюдался рост входящих платежей. Такие данные приведены в специальном аналитическом материале Центрального банка России.

«Среднее за четыре недели превышение финансовых потоков над «нормальным» уровнем выросло до 6,5% по сравнению с 4% неделей ранее», — отмечено в документе.

Авторы аналитического материала полагают, что улучшение динамики в потребительских отраслях связано с ростом входящих платежей в розничной торговле, где превышение «нормального» уровня в среднем за четыре недели составило 19,2%.

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