Минск, , 15:35 — REGNUM На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно проведен первый, пробный запуск турбины. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба белорусского министерства энергетики.

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"Выполнен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%, — говорится в сообщении. — Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тыс. оборотов в минуту».

Также в ведомстве отметили, что пробный пуск турбины является одной из важных для энергоблоков операций перед подготовкой к выработке электрической энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович заявила, что нота протеста МИД Литвы ввиду будущего запуска Белорусской АЭС, которая была направлена 27 октября в белорусский МИД, является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского сообщества.