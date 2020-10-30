Ташкент, , 15:28 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года предприятия Узбекистана экспортировали текстильную продукцию на сумму $1,345 млрд, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в государственном комитете по статистике.

На долю экспорта хлопчатобумажной пряжи приходится 48,3%, на долю трикотажных изделий — 28%. В общей структуре экспорта Узбекистана на долю текстильной продукции приходится 10,8%.

В Россию экспортирована текстильная продукция на сумму $486,5 млн, в Китай — $277,5 млн, Киргизию — $196,5 млн. В целом продукция поставлялась в 60 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—августа 2020 года Узбекистан экспортировал 978,8 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму $595,6 млн, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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