Москва, , 15:37 — REGNUM Скорость восстановления российской экономики начала замедляться. Об этом сообщается в специальном аналитическом материале Центрального банка России.

В документе указано, что об этом свидетельствуют оперативные данные мониторинга финансовых потоков. Помимо этого, остаются высоки риски ухудшения эпидемиологической ситуации

«Положительная динамика финансовых потоков в отраслях внутреннего спроса сохраняется, при этом устойчивому превышению входящих платежей над докризисным уровнем в отдельных отраслях частично способствует накопленный с начала текущего года рост цен и издержек», — отмечают авторы документа.

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