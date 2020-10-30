Рязань, , 15:33 — REGNUM Крупный свиноводческий комплекс полного цикла планируют открыть в Скопинском районе Рязанской области в 2021 году. Инвестор вложил в производство 4,8 млрд рублей. Ход работ на объекте и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили 30 октября губернатор Николай Любимов и генеральный директор компании «Чароен Покпанд Фудс» Томас Норгард, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Комплекс рассчитан на шесть тысяч основных свиноматок. Инвестиционный проект стоимостью 4,8 млрд рублей даст дополнительно 150 рабочих мест. По словам Томаса Норгарда, сельхозпредприятие должно заработать уже в 2021 году, при этом компания намерена реализовать на территории региона ещё один проект.

«Открытие свиноводческого комплекса позволит нам значительно повысить результаты в животноводческой отрасли. Это особенно значимо для нас в сложный экономический период, вызванный пандемией», — отметил губернатор.

На встрече также обсуждалась возможность приватизации АО «Рязанский свинокомплекс».