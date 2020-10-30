30 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Виктор Касьянов, , 15:54 — REGNUM На неделе, закончившейся 23 октября, тенденция ухода инвесторов от риска продолжилась. S&P 500 потерял 0,5%, NASDAQ — 1,0%, STOXX 600 — 1,4%, SHANGHAI Сomposite — 1,75%. При этом намного лучше себя чувствовали развивающиеся рынки. MSCI EM прибавил более 1,0%, российский РТС закрылся в плюсе на 2,8%. Очевидно, инвесторы начинают переоценивать перспективы фондовых рынков после выборов в США и перебалансировать портфели. В лидерах роста российские металлурги, ЛСР (+9,7%) и ВТБ (+8,6%) после объявления планов по прибыли и дивидендам. Нефть ощутимо снизилась на фоне новой волны пандемии. Перспективы нефтяного рынка выглядят «неустойчиво», и ОПЕК+ намекнула на продление действующего соглашения о сокращении добычи. Альянс ранее планировал увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Цены на золото почти не изменились. Алюминий и медь откорректировались под конец недели после оптимистичного начала. Несмотря на падение нефтяных цен, ускорение динамики заражений COVID-19 в ЕС, а также плохие новости по экономическим стимулам в США, рубль уверенно укрепился к доллару и евро. Евро и фунт прервали падение к доллару после сигналов Еврокомиссии и властей Великобритании об активизации переговоров по экономическому соглашению, связанному с Brexit. Разместив в среду ОФЗ с плавающей ставкой на 348 млрд рублей, Минфин уже выполнил более половины квартального плана.

Рубль © ИА REGNUM

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Банк России сохранил стоимость заимствований на уровне 4,25%. По словам главы ЦБР, ухудшение эпидемиологической обстановки увеличивает дезинфляционные риски на следующий год и в базовом сценарии денежно-кредитная политика останется мягкой. На онлайн-конференции Эльвира Набиуллина украсила свой костюм необычной брошью в виде голубой змейки. Участники рынка однозначно интерпретировали этот знак как риск Blue Wave, то есть тотальной победы демократов на ближайших выборах в США. Именно такие опасения заставляют Минфин спешить и перевыполнять квартальный план по аукционам госбумаг. При этом большинство участников рынка уверено, что при отсутствии негативных факторов к концу года ЦБР понизит ставку, что увеличивает привлекательность классических госбумаг.

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Первые три дня текущей недели показали, что ожидания участников могут радикально изменяться под влиянием факторов непреодолимой силы. Тема второй волны заражений COVID-19, которая уже намного превосходит весенний всплеск заражений, выходит на первый план, затмевая выборы в США. Польша, Германия, Венгрия и Румыния сообщили о рекордном приросте заражений коронавирусом, тогда как и во Франции, и в Испании число случаев с начала пандемии превысило миллион. В США число зараженных ежедневно увеличивается на 75−80 тыс. Разработка вакцины затормозилась.

Коронавирус в США

Но самой плохой новостью является увеличение числа случаев повторного заражения, что говорит фактически об отсутствии «коллективного иммунитета» к вирусу. К пандемии добавляется отсутствие согласия между демократами и республиканцами по пакету экономических стимулов. И мы получаем распродажу активов на всех рынках. С пятницы американский S&P 500 теряет 4,5%, STOXX 600 — 5,5%, а российский РТС — почти 8,0%. Списать такие движения на предвыборную лихорадку сложно.

Тем не менее мы не меняем прогноз по курсу рубля на конец года (73,0 рубля за доллар). Уровень 79,0 рубля за доллар мы видим достаточно крепким, хотя не исключаем временного пробития в течение недели до выборов 3 ноября. Окончание выборной кампании принесет долгожданное облегчение держателям рискованных активов, поскольку ожидания инвесторов сместятся в сторону еще большего увеличения помощи и вливаний ликвидности в рынки. По сути, мы войдем в этап глобальной конъюнктуры, который характеризуется принципом «чем хуже — тем лучше». Евро может сходить ниже уровня 1,17 к доллару, но так же кратковременно. Вариант затягивания подсчета голосов с сопутствующими претензиями кандидатов на президентский пост мы рассматриваем как маловероятный ввиду как раз серьезной угрозы пандемии COVID-19. Эта угроза увеличивает шансы на победу Байдена, и его отрыв от действующего президента может быть столь большим, что не оставит никаких возможностей для оспаривания результатов.