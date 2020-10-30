Пекин, , 15:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самой покупаемой новой моделью компании Volkswagen в Китае стал кроссовер Tayron. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

По данным журналистов, в прошлом месяце Tayron приобрели порядка 20 тыс. китайских автолюбителей — на 9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Таким образом, эта модель стала бестселлером бренда в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники), опередив Tharu (19 тыс. ед.) и Tiguan (18 тыс. ед.).

Официальная премьера Tayron состоялась осенью 2018 года. Это авто расположено в модельном ряду бренда на ступень выше модели Tiguan. Длина кроссовера составляет 4590 мм, а расстояние между осями колёс равно 2731 мм.

В моторной гамме Tayron имеются два мотора: бензиновые наддувные агрегаты рабочим объёмом 1,4 и 2,0 литра производительностью 150 и 186 л. с. соответственно. Оба движка работают с семипозиционнной роботизированной трансмиссией DSG7 и передним или полным приводом.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре нынешнего года в России было приобретено 10 674 автомобиля Volkswagen. Это на 12% больше, чем было куплено в сентябре прошлого года.

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