Подгорица, , 15:08 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории за период с января по сентябрь 2020 года составил 1,8185 миллиарда евро, что говорит о снижении на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно последним данным статистического управления MONSTAT, экспорт товаров составил 254,6 миллиона евро, а импорт — 1,5639 миллиона евро.

По сравнению с тем же периодом 2019 года экспорт был ниже на 15,3 процента, а импорт — на 19,8 процента.

«Покрытие импорта экспортом составило 16,3 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 15,4 процента», — сообщили в ведомстве.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (65,3 миллиона евро), Словения (24,8 миллиона евро) и Венгрия (18,4 миллиона евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (305,7 млн евро), Китай (158 млн евро) и Германия (147 млн евро). Наибольший объем внешней торговли отмечен среди стран, подписавших CEFTA, и Европейского союза.