Киев, 30 октября 2020, 15:08 — REGNUM Украинская экономика преодолеет последствия пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).
По оценке НБУ, экономика Украины даёт «положительные сигналы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ рассказали о том, что в третьем квартале 2020 года прибыль украинских банков оказалась в 1,8 раза больше, чем во втором квартале, но на 20% меньше в сравнении с аналогичным показателем 2019 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В 2020 году чистая прибыль украинских банков снизилась на 22% — НБУ