Киев, , 15:08 — REGNUM Украинская экономика преодолеет последствия пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

«После сокращения на 6% в текущем году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы», — сказано в отчёте, опубликованном регулятором.

По оценке НБУ, экономика Украины даёт «положительные сигналы».

«С мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности. Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ рассказали о том, что в третьем квартале 2020 года прибыль украинских банков оказалась в 1,8 раза больше, чем во втором квартале, но на 20% меньше в сравнении с аналогичным показателем 2019 года.

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