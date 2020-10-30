Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект о распространении механизма эскроу-счетов на сферу индивидуального строительства (ИЖС) будет внесена в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

«Партия готовит законодательные инициативы и в ближайшее время внесет их на рассмотрение Федерального собрания», — сказал Якубовский.

Он указал на необходимость обеспечить безопасность средств граждан и при этом упростить доступ застройщикам к проектному финансированию.