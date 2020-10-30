Самара, , 14:59 — REGNUM Рейсы в Стамбул возобновляются из аэропорта Самары. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

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По сообщению пресс-службы ведомства, прямые рейсы из международного аэропорта Курумоч в Стамбул будет осуществлять с 15 ноября по четвергам и воскресеньям авиакомпания Nordwind.

Сообщается, что ранее регулярные рейсы в этот город Турции осуществляла авиакомпания Turkish Airlines, но после начала пандемии коронавируса она приостановила рейсы.

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