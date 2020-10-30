Берлин, , 14:58 — REGNUM Компания Made in Russia Gmbh приступила к реализации в Германии российских мелкосерийных внедорожников «Апал-21 541 Сталкер». Об этом сообщается на сайте RG.

Авто создано на основе модели Lada 4×4. Вся партия машин у дилера имеет чёрный цвет. Тем не менее модели различаются по комплектациям.

«Сталкер», предложенный для немецких автолюбителей, не отличается от автомобилей для внутреннего рынка России. В Германии машина называется Apal Jager («Апал охотник»).

Автомобиль имеет трехдверный кузов, а также оснащён стальной каркасно-панельной конструкцией из труб стандартного прямоугольного сечения. Отдельно стоит отметить, что наружные панели сделаны из АБС-пластика.

Самую дешёвую комплектацию «Сталкер» дилер продаёт за 19,99 тыс. евро (около 1,83 млн рублей). В России эта модель стоит гораздо дешевле — 1,2 млн рублей.

Напомним, первая модель «Сталкер» сошла с заводского конвейера летом прошлого года, а уже в сентябре нынешнего года сборка автомобиля была приостановлена. Производством машины занималась компания «ВИС-Авто». Всего было изготовлено три десятка таких автомобилей.

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