Ташкент, , 14:50 — REGNUM Допустимый объем увеличения государственного долга Узбекистана в 2021 году установлен на уровне $5,5 млрд, сообщили в министерстве финансов республики.

На финансирование бюджета допускается направить $2,2 млрд, на реализацию инвестиционных проектов — $3,3 млрд. Заимствования от имени Узбекистана будут направлены на покрытие дефицита бюджета.

Напомним, по итогам первой половины 2020 года доходы бюджета Узбекистана составили 58,1 трлн сумов ($5,6 млрд), расходы — 64,8 трлн сумов ($6,26 млрд). Дефицит бюджета составил 6,7 трлн сумов ($647 млн).

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