Подгорица, , 14:49 — REGNUM Правительство Черногории включило в список приоритетных проектов капитальную реконструкцию и модернизацию порта Бар на сумму 22,57 миллиона евро. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Евросоюза в рамках инвестиционного плана для Западных Балкан, пишет издание Dnevne novine.

Общая стоимость проекта реконструкции в 22,57 миллиона евро относится к четырем запланированным компонентам, главным образом в области интермодальных перевозок.

Также планируется строительство нового контейнерного терминала.

В документе, принятом правительством этим летом, прогнозируется, что все работы должны быть завершены к 2025 году и что контейнерный терминал будет построен на основе концессий и частно-государственного партнерства.

Со строительством нового контейнерного терминала Черногория получит возможность стать одним из первых портов в Европе для судов, следующих из Азии.