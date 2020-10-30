Подгорица, , 14:46 — REGNUM Ассоциация предприятий общественного питания Черногории (UUCG) требует от Национального координационного совета по борьбе с заразными болезнями (NKT) принять решение не позднее 2 ноября об ослаблении мер.

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Рестораторы требуют, чтобы предприятия общественного питания работали до полуночи, чтобы за столом могли сидеть не более четырех человек. Также они требуют отменить методологию Института общественного здравоохранения по оценке ситуации на основе 14-дневной заболеваемости.

Запрос к NKT подписали более 12 президентов Ассоциации поставщиков общественного питания из городов по всей Черногории.

Они отмечают, что в Черногории в период с марта по август 2020 года количество сотрудников сократилось на 15 097 человек, а по сравнению с августом прошлого года количество граждан, число занятых в стране меньше на целых 38 301 человек.