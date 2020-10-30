Нью-Йорк, США, , 14:46 — REGNUM Около $100 млрд рыночной стоимости из-за падения акций на 5% потеряла компания Apple после обнародования своей финансовой отчетности. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters.

Согласно данным отчетности, невзирая на показатели выручки и рост чистой прибыли рекордного характера, выручка от продаж iPhone снизилась свыше чем на 20%, что является наиболее существенным падением реализации флагманского продукта Apple за последние два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в третьем квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics вернула своё первенство на мировом рынке смартфонов.