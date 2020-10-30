Москва, , 14:34 — REGNUM В пятницу 30 октября в УФО стартовал седьмой полуфинал регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». За выход в финал будет бороться 131 команда IT-специалистов. Им предстоит за 48 часов создать технологии для развития городской инфраструктуры и экологии, образования, бизнеса и социальной сферы. Победители разделят между собой призовой фонд в 3 миллиона рублей, а лучшие разработки будут внедрены.

Заявку на участие в онлайн-хакатоне подали более 1700 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы из 59 регионов России. Больше всего регистраций было в Свердловской области. Также в топ-5 вошли: Челябинская и Тюменская области, Москва и Республика Башкортостан.

«IT-специалисты Уральского федерального округа принимают активное участие во всех этапах конкурса — Свердловская область входит в топ-5 регионов по количеству регистраций. Вовлечены представители госструктур Урала — мы получили от них много интересных социальных кейсов. Задача от Тюменской области, связанная с развитием молодежи, вызвала наибольший интерес у команд. Также хочу обратить внимание на актуальный управленческий кейс от Свердловской области — специалисты создадут единое цифровое пространство для взаимодействия госструктур, бизнеса и других организаций с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На этом веб-сервисе будут тестироваться и внедряться новые инклюзивные технологии», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

С 30 октября по 1 ноября участники будет режиме нон-стоп разрабатывать цифровые продукты по 9 кейсам от партнеров конкурса. Успешно пройти испытания им помогут трекеры и эксперты — ведущие IT-специалисты, предприниматели и управленцы. Все три дня на сайте проекта будет идти прямая трансляция — все желающие смогут наблюдать за ходом соревнования и защитами проектов, а также — за насыщенной деловой программой.

30 октября в эфире состоится круглый стол с участием первых лиц регионов УФО, представителей IT-сообщества, бизнеса, партнеров и организаторов конкурса. На встрече обсудят цифровизацию регионов Урала, точки роста и барьеры для развития инноваций, а также роль «Цифрового прорыва» в развитии IT-кадров и поиске новых технологических решений для традиционных отраслей экономики и социальной сферы. Также все три дня будут идти лекции, мастер-классы, интервью и дискуссии о разработке продуктов, бизнесе и карьере в IT с участием известных экспертов рынка.

«Уральский IT-хаб выделяется большим количеством социальных задач, в том числе и со стороны корпораций. К примеру, решение кейса от ПАО «Ростелеком» поможет бороться с пробками с помощью анализа Big Data, а для АО «Почта России» команды разработают алгоритм, который будет способствовать развитию инфраструктуры в населенных пунктах. Мы рады, что представители корпораций не только цифровизироуют свои бизнесы, но и направляют ресурсы на то, чтобы решать насущные проблемы людей», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Каждый кейс — описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений — AI&BigData, интернет вещей, мобильная и веб-разработка и другие актуальные тематики.

Командам предстоит автоматизировать процесс формирования индекса качества городской среды по заданию Департамента информационных технологий и связи ЯНАО. В Свердловской области IT-специалисты создадут единое цифровое пространство для взаимодействия госструктур, бизнеса и других организаций с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Решение данного кейса потребует от команд не только навыков в сфере IT, но и сильных управленческих компетенций.

По задаче от Департамента физической культуры и спорта Тюменской области специалисты разработают приложения, которые помогут подросткам общаться с наставниками и развивать полезные навыки. Еще один кейс от Тюменской области направлен на развитие удобной городской инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов на основе анализа данных.

Кейс от АО «Почта России» — также связан с развитием инфраструктуры. Специалисты создадут алгоритмы, которые подскажут, каких учреждений не хватает в той или иной местности. Решения кейса от ПАО «Ростелеком» помогут снизить трафик на дорогах. Команды представят сервисы, которые дадут рекомендации по оптимальному количеству общественного транспорта. С помощью технологий интернета вещей участники помогут ПАО «Россети» отслеживать потребление электроэнергии. Данные со счетчиков будут считываться автоматически, а гражданам останется только оплатить счет онлайн.

Решения участников хакатона помогут облегчить работу сотрудников Госкорпорации «Росатом», ответственных за составление нормативно-справочной документации и финансовой отчетности по проектам. А для Газпромбанка специалисты разработают портал для взаимодействия с внешними партнерами. Коммерческие компании смогут подключаться к бизнес-процессам банка и отслеживать нужную статистику.

«Газпромбанк в качестве официального партнера хакатона принял участие почти во всех региональных этапах. В результате участия мы получили не только скоуп интересных решений, но и познакомились с талантливыми ребятами, которые могут стать частью нашей команды трансформации банка. С двумя командами-победителями мы уже прорабатываем пилотные проекты. Надеемся, что хакатон в Уральском IT-хабе пройдёт не менее плодотворно для всех участников нашего трека», — поделилась Дарья Чернозуб, Начальник отдела инноваций Газпромбанка.

В жюри полуфинального хакатона вошли: Алексей Кулаков (Генеральный директор digital-продакшена JetStyle, директор по продукту Ridero), Илья Быконя (CEO Rightech), Антон Патрушев (CTO Spherical), Егор Гурьев (CEO Playkey) и другие именитые эксперты рынка.

В рамках регионального этапа конкурса уже состоялось шесть полуфинальных хакатонов в крупнейших IT-хабах страны: в Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке. Еще два хакатона, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, пройдут в ноябре. В настоящий момент на конкурс зарегистрировано почти 40 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при участии Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».