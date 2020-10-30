Омск, , 14:21 — REGNUM Омские работодатели перевели на удалённый режим более 23,5 тыс. сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в региональном правительстве.

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По данным замминистра труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской, на сегодняшний день о переводе работников на дистанционный формат заявили 725 организаций.

1 апреля 2020 года численность работников на «удалёнке» составляла 53 человека.

Максимальное число перешедших на удалённый формат работников насчитывается в сфере образования — 12,9 тыс. человек.

Напомним, ранее губернатор Омской области Александр Бурков в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовал работодателям максимально перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Варнавская подчеркнула, что при полном объёме работы сумма жалования работника на «удалёнке» не должна измениться. Уменьшить зарплату можно только в случае, если сотрудник будет работать меньше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии треть сотрудников предприятий и организаций будет работать в удалённом режиме.

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