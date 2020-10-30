Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Объем ВВП Грузии в сентябре этого года, по сравнению с этим же месяцем 2019 года, сократился на 0,7%. Об этом говорится в предварительном отчете, который 30 октября опубликовала Национальная служба статистики (Грузстат).

По данным ведомства, сокращение производства было в сферах транспорта и логистики, обеспечения услуг связи, общественного питания, научной и технической деятельности и в отрасли развлечений и отдыха.

Экономический подъем в течение прошлого месяца в Грузии наблюдался в промышленном, горнодобывающем, торговом и финансовом секторах.

В Грузстате также отмечают, что по итогам третьего квартала 2020 года падение ВВП страны составило 3,8%, а за период с января по сентябрь — 5,0%.

Напомним, по данным за август текущего года падение ВВП Грузии составило 5,3%.

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