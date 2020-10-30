Москва, , 14:08 — REGNUM Необходимость возобновить выплаты текущих налогов и взносов и приступить к погашению ранее отсроченных налогов с октября стала, действительно, острой проблемой для сферы услуг в условиях падения спроса и выручки, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Особенно это почувствовали предприятия малого бизнеса с учетом рекордного числа новых случаев заражений коронавирусом и постепенного возврата ограничительных мер.

В частности, с 28 октября Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести запрет работы общепита в ночные часы. Также крупнейшие сети ресторанов попросили премьер-министра Михаила Мишустина о новых мерах поддержки — продлить им отсрочку по уплате налогов за 2020 год с возможностью погашения в 2022 году без банковских гарантий и залогов.

Они аргументировали это тем, что полученных в июле-сентябре доходов хватило только на зарплаты, расчеты с поставщиками, частичное погашение долгов и просроченных процентов по кредитам, а с октября трафик и выручка снова начали падать.

По данным «СберИндекс», падение потребительских расходов в секторе услуг, сократившееся в сентябре до 13% в годовом выражении, в октябре усилилось примерно до 20%. В сегменте «рестораны и кафе» расходы снизились почти на треть (-31,1%) к аналогичному уровню прошлого года.

Между тем, отсрочка на три месяца вряд ли будет достаточной, поскольку пока нет массовой вакцинации и эффективных лекарств, потребители все равно будут с осторожностью пользоваться «контактными» услугами.

К тому же неизвестно, какие еще ограничительные меры будут приняты и как долго они будут действовать. Пока непонятно, каким еще бизнесам сферы услуг (помимо ресторанов и кафе) продлят эту отсрочку. Ведь сокращается спрос и в торговых центрах, и в отелях, и в сфере культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи).

Кроме того, помимо отсрочки по налогам и взносам, стоит рассматривать и более комплексные решения по поддержке малого и среднего бизнеса в проблемных секторах — субсидии на выплаты зарплат, на оплату арендных платежей, помощь в реструктуризации кредитов», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин предложил продлить завершившуюся с октября полугодовую отсрочку по уплате налогов и соцвзносов еще на три месяца для сферы общественного питания и других услуг.

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