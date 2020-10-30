Уфа, , 14:42 — REGNUM Башкирия вошла топ-10 регионов РФ по производству овощей в зимних теплицах. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 27 октября текущего года, в стране было собрано около 5,3 млн тонн овощей. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом, в зимних теплицах собрано 1,1 млн тонн, это на 18,2% больше, чем в прошлом году.

Сообщается, что в топ-10 регионов по выращиванию овощей в зимних теплицах вошла и Башкирия. По предварительной информации, в регионе было собрано овощей открытого грунта 28 тысяч тонн, закрытого грунта — 59,3 тысяч тонн (в зимних теплицах собрали 47 тысяч тонн). При этом урожай огурцов в закрытом грунте составил более 45 тысяч тонн, а томатов — более 13 тысяч тонн.

Отмечается, что в десятку регионов-лидеров также вошли Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республиками Карачаево-Черкессия, Татария.

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