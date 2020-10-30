Сеул, , 14:06 — REGNUM Южнокорейская компания Doosan Solus инвестирует 270 млрд вон (~$238 млн) в расширение производственных мощностей в Венгрии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное решение было принято 30 октября в ходе заседания совета директоров.

Известно, что данные средства будут направлены на расширение производственных мощностей завода по производству фольги для литий-ионных аккумуляторов, расположенного в промышленном комплексе города Татабанья. Благодаря расширению годовой объём производства завода увеличится на 15 тыс. тонн готовой продукции, до 25 тыс. тонн.

В компании отметили, что в связи с ростом спроса Doosan Solus намерен увеличить годовой объём готовой продукции до 75 тыс. тонн к 2025 году.