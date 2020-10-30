Красногорск, , 13:45 — REGNUM Итальянский производитель горелок готовится построить завод в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Новое производство планируется разместить в индустриальном парке «Технопарк М4» в Ленинском городском округе. Объем инвестиций в проект составит свыше 200 миллионов рублей. Строительные работы планируется начать до конца 2020 года. На заводе будет производиться три тысячи горелок в год.

«Рейтинги показывают, что наш регион — один из лучших с точки зрения условий для зарубежных инвесторов. И как следствие мы видим, что ведущие мировые компании локализовали свое производство на территории Московской области», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Москвы ликвидирован нелегальный автосервис