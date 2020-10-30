Сеул, , 13:46 — REGNUM 30 октября и 2 ноября сотрудники автомобилестроительной компании GM Korea проведут частичную забастовку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По их данным, сотрудники первой и второй смены намерены бастовать два дня по четыре часа. Так же сотрудники заводов компании отказываются от сверхурочной работы.

Отмечается, что сотрудники GM Korea требуют повышения заработной платы, увеличение поощрительных выплат и улучшения условий труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября сотрудники южнокорейской компании Lotte Global Logistics объявили бессрочную всеобщую забастовку.

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