Сеул, 30 октября 2020, 13:46 — REGNUM 30 октября и 2 ноября сотрудники автомобилестроительной компании GM Korea проведут частичную забастовку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По их данным, сотрудники первой и второй смены намерены бастовать два дня по четыре часа. Так же сотрудники заводов компании отказываются от сверхурочной работы.
Отмечается, что сотрудники GM Korea требуют повышения заработной платы, увеличение поощрительных выплат и улучшения условий труда.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября сотрудники южнокорейской компании Lotte Global Logistics объявили бессрочную всеобщую забастовку.
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