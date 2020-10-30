Москва, , 13:39 — REGNUM Когда речь идет о поддержке российского автопрома, важно учитывать мировой тренд на переход к экологичным видам транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ упали продажи новых автомашин.

«Важно видеть мировой тренд на переход к экологичным видам транспорта и учитывать его в реформировании отрасли, а не просто тратить деньги на поддержку морально устаревающих технологий и производств, — сказал Ордов. — Урбанизация российского общества продолжается, а московский опыт подсказывает, что система каршеринга, то есть совместного использования автомобилей, а также создание выделенных полос для общественного транспорта снижает интерес и экономическую мотивацию к покупке личного транспорта. Это тоже объективный фактор не в пользу автопроизводителей».

Поэтому, как пояснил экономист, возможно, стоит ставить вопрос не о том, когда восстановится автопром, а как он адаптируется к новым объективным вызовам времени.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2020 года предприятия промышленной отрасли России нарастили объемы производства автомобилей.

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