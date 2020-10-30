Москва, 30 октября 2020, 13:39 — REGNUM Когда речь идет о поддержке российского автопрома, важно учитывать мировой тренд на переход к экологичным видам транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ упали продажи новых автомашин.
Поэтому, как пояснил экономист, возможно, стоит ставить вопрос не о том, когда восстановится автопром, а как он адаптируется к новым объективным вызовам времени.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2020 года предприятия промышленной отрасли России нарастили объемы производства автомобилей.
Читайте ранее в этом сюжете: Убытков не миновать: экономист оценил будущее автопрома РФ в 2021 году