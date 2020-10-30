Москва, 30 октября 2020, 13:32 — REGNUM Российская автомобильная промышленность существенно пострадала от кризиса 2020 года, подойдя к нему уже не в лучшей форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в России продажи новых автомобилей за девять месяцев 2020 года снизились на 13,6%.
По его словам, автопроизводители выстроились в очередь за бюджетной помощью, которая с первого июня 2020 года позволила переломить нараставший отрицательный тренд в продажах и производстве автомобилей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым заявил, что продажи новых машин в РФ за первые девять месяцев нынешнего года снизились на 13,6%, до 1,15 млн единиц.
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