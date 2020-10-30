Москва, , 13:32 — REGNUM Российская автомобильная промышленность существенно пострадала от кризиса 2020 года, подойдя к нему уже не в лучшей форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в России продажи новых автомобилей за девять месяцев 2020 года снизились на 13,6%.

«Российская автомобильная промышленность существенно пострадала от кризиса 2020 года, подойдя к нему уже не в лучшей форме, плотно сидя на отраслевых мерах государственной поддержки и льготного кредитования. Эти меры позволили поддержать спрос на автомобили российского происхождения, так как в начале года пессимизма было гораздо больше. Убытков отрасли не миновать, но вызывает вопрос 2021 год, который не обещает восстановления спроса», — пояснил Ордов.

По его словам, автопроизводители выстроились в очередь за бюджетной помощью, которая с первого июня 2020 года позволила переломить нараставший отрицательный тренд в продажах и производстве автомобилей.

«Пока рано делать выводы о достаточности этих пяти программ льготного кредитования для поддержки спроса на автомобили, но сумма 25 млрд рублей, выделенная на поддержку всей отрасли, выглядит внушительно», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым заявил, что продажи новых машин в РФ за первые девять месяцев нынешнего года снизились на 13,6%, до 1,15 млн единиц.

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