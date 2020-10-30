Ульсан, Южная Корея, , 13:25 — REGNUM До 2025 года в Южной Корее инвестируют более 20 трлн вон (~$17,5 млрд) в разработку электромобилей и водородных автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Осматривая завод Hyundai Motor в Ульсане южнокорейский лидер отметил, что следующие пять лет — «золотое время» для того, чтобы стать лидером мирового рынка в области автомобилей будущего.

Мун Чжэ Ин также представил три стратегии развития автомобильного рынка будущего: увеличение предложения, создание рабочих мест и сдвиг в промышленной экосистеме.

Он отметил, что к 2025 году в стране планируется произвести 200 тыс. водородных и 1,13 млн электромобилей и стимулировать продвижение южнокорейской продукции на рынки Северной Америки, Европы и Китая.