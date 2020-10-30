Москва, , 13:12 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на прошлой торговой сессии забуксовала вблизи уровня сопротивления 79,97. Таким образом, сохранив себе шанс отката от этого уровня. Сегодня, 30 октября, котировки вполне могут скорректироваться в район 78,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Поддержку рублю окажет ЦБ РФ в виде валютных интервенций, которые сохранятся до конца года, а также нефть. Нефть Brent сегодня корректируется после сильного обвала накануне.

Потенциально котировки могут вернуться в район $38-$39 за баррель. Аналогичная история с индексом доллара.

Сегодня он может локально снизиться после четырёх дневного роста. Однако в целом ситуация для рубля остаётся сложной.

Увеличение числа новых случаев заражения уже привело к ужесточению карантинных мер в Европе. Во Франции уже ввели период самоизоляции, в Германии и Швейцарии более мягкие ограничительные меры.

Инвесторы опасаются, что и другие страны, включая США, могут в скором времени прибегнуть к аналогичным мерам. В случае реализации данного сценария, давление на рубль усилится», — считает эксперт.

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