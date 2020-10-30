Ульяновск, , 13:01 — REGNUM В Ульяновске зимой на 200 рублей снизится стоимость общегражданской транспортной карты, дающей право проезда на общественном транспорте. Об этом сообщает администрация областного центра.

В мэрии отмечают, что цена транспортной карты с 1 декабря 2020 года будет снижена с 1600 до 1400 рублей. Карта даёт право одновременно пользоваться услугами муниципального предприятия «Ульяновскэлектротранс» и общества «ПАТП-1», то есть ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах.

В администрации поясняют, что данное решение было принято из-за высокого спроса на введённые в августе единые проездные билеты. Власти рассчитывают, что это позволит привлечь ещё больше пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске обновляется парк электротранспорта. 30 октября два новых вагона современной модели «Львёнок» привезли на тягачах в Засвияжское трамвайное депо. С учётом данной поставки город получил 13 новых вагонов, в ближайшее время ожидается доставка ещё двух.