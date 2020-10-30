Москва, , 13:00 — REGNUM Задача правительства РФ поднять уровень экономических отношений в Арктической зоне до уровня Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом 30 октября заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арктической зоне, а там живёт 2,5 млн человек, достаточно сложные условия. Люди продолжают из Арктической зоны уезжать. Один из ключевых факторов, по которым люди там остаются — рабочие места и высокий уровень заработной платы. В топ-10 регионов по заработной плате находятся арктические регионы», — сказал Крутиков.

При этом население покидает регион не только из-за сурового кризиса, но и по причине недостаточно развитой инфраструктуры. По этой причине для бизнеса в Арктике создана система преференций, заявил чиновник.

«Та система преференций, которая сегодня в Арктике запущена, существенно отличается от того, что было в своё время сделано на Дальнем Востоке. В чём это заключается: первый блок мер поддержки, который был принят — блок поддержки для крупных проектов, которые меняют ландшафт всей Арктической зоны. Таких проектов в Арктике уже много. Такие проекты планируются практически в каждом регионе Арктической зоны. Наша задача, чтобы каждый арктический регион стал Ямалом», — заявил Крутиков.

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