Париж, , 12:54 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении ВВП страны на 11% в 2020 году. Предыдущая оценка падения экономической активности составляла 9,7%.

Выступая на телеканале France Inter, министр сообщил об изменениях в официальных оценках снижения ВВП Франции в 2020 году в связи с повторным введением в стране режима самоизоляции и других жестких мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2.

«Если мы примем верные решения, в 2021 году мы сможем вернуться к положительной динамике роста. Нужно оказать еще большую поддержку предприятиям и индивидуальным предпринимателям», — добавил Ле Мэр.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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