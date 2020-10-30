Москва, , 12:52 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно число автомобильных дилерских центров в России выросло на семь. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков, на середину октября текущего года в России было 3211 официальных автоцентров, а в июле — 3204. Рост дилерских центров в третьем квартале специалисты объясняют тем, что было расторгнуто 90 дилерских контрактов, а новых заключено — 97.

Большой вклад в рост числа автоцентров в стране внесла компания Chevrolet и ряд китайских автокомпаний. Например, только официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet за последний квартал подписал 17 дилерских соглашений.

Что же касается производителей из Китая, то тут можно выделить Haval. У этой компании стало на девять дилеров больше. Немного меньше автодилеров стало у Geely — семь новых автоцентров. Далее по убывающей расположились: Changan и FAW — по 6, GAC — 4 и JAC — 3.

Напомним, в начале октября во Владивостоке появился первый автоцентр Mitsubishi. Открыла его компания «Автомир Приморье».

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