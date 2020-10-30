Владикавказ, , 12:48 — REGNUM В Северной Осетии планируется к реализации проект по строительству туристической деревни. Она будет построена в поселке Верхний Згид, расположенном на высоте более 2000 метров.

Лагорио Лев. Кавказское ущелье. 1893

Инициатором проекта является Олег Карданов. Он представил его на совещании проектного офиса агентства развития РСО-Алания с участием главы республики Вячеслава Битарова, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

По задумке автора, в горном селении будет построено несколько модульных домов, предприятий общественного питания, созданы условия для активного отдыха. Проектные документы уже готовятся, а старт реализации запланирован на май — июнь 2021 года.

Проект туристической деревни поддержал Вячеслав Битаров, отметив, что «туристическая деревня, которая разместится в живописной местности, станет популярным местом отдыха для жителей и гостей республики». Он отдал поручение агентству развития обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти в реализации данного перспективного проекта.