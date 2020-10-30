Владикавказ, 30 октября 2020, 12:48 — REGNUM В Северной Осетии планируется к реализации проект по строительству туристической деревни. Она будет построена в поселке Верхний Згид, расположенном на высоте более 2000 метров.

Лагорио Лев. Кавказское ущелье. 1893
Лагорио Лев. Кавказское ущелье. 1893

Инициатором проекта является Олег Карданов. Он представил его на совещании проектного офиса агентства развития РСО-Алания с участием главы республики Вячеслава Битарова, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

По задумке автора, в горном селении будет построено несколько модульных домов, предприятий общественного питания, созданы условия для активного отдыха. Проектные документы уже готовятся, а старт реализации запланирован на май — июнь 2021 года.

Проект туристической деревни поддержал Вячеслав Битаров, отметив, что «туристическая деревня, которая разместится в живописной местности, станет популярным местом отдыха для жителей и гостей республики». Он отдал поручение агентству развития обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти в реализации данного перспективного проекта.