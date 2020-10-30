Москва, , 12:40 — REGNUM Возможно, что поголовной изоляции в России в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали запасаться товарами первой необходимости на случай объявления очередного режима самоизоляции.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Возможно, поголовной изоляции в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся, поэтому лучше уж поддержать свою экономику, обеспечивая внутренний товарооборот, чем скупать валюту, либо рисковать, спекулируя на фондовом рынке. Главное делать это без фанатизма, рационально, — пояснил Ордов. — Ажиотаж весны 2020 года показал, что продовольственного дефицита не будет, а вот цены при ажиотаже могут увеличиться существенней, и, как мы знаем, обратно цены падают очень неохотно и далеко не всегда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, к какому результату привела запасливость жителей РФ.

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