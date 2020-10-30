Москва, 30 октября 2020, 12:40 — REGNUM Возможно, что поголовной изоляции в России в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали запасаться товарами первой необходимости на случай объявления очередного режима самоизоляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, к какому результату привела запасливость жителей РФ.
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