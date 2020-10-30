Москва, , 12:35 — REGNUM В России период самоизоляции в очередной раз доказал, что коллективный разум порой рациональней, чем увещевания власть имущих и объяснения экономистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане РФ начали активно запасться предметами первой необходимости, опасаясь очередного локдауна.

«Период самоизоляции в очередной раз доказал, что коллективный разум порой рациональней, чем увещевания власть имущих и объяснения экономистов. Как бы ни казалось странным в XXI веке запасаться макаронами, консервами, спичками и туалетной бумагой, но эта стратегия облегчила участь многим, вынужденным самоизолироваться, — сказал Ордов. — На фоне новых пророчеств о третьей волне коронавируса в феврале-марте и при рискующей перерасти в цунами второй волне уже мало находится желающих «бросить камень» в людей, запасающихся предметами первой и не первой необходимости».

Как подчеркнул Ордов, рациональное поведение — это поведение, минимизирующее издержки, включая психологические, конкретного человека.

«Кто бы мог подумать, что в период так называемой пандемии у нас может возникнуть рукотворный дефицит лекарств? — поинтересовался экономист. — А те, кто запасся не только едой, но и лекарствами, даже не заметили этой проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий также нашел логичной запасливость населения России.

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