Москва, 30 октября 2020, 12:35 — REGNUM В России период самоизоляции в очередной раз доказал, что коллективный разум порой рациональней, чем увещевания власть имущих и объяснения экономистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане РФ начали активно запасться предметами первой необходимости, опасаясь очередного локдауна.
Как подчеркнул Ордов, рациональное поведение — это поведение, минимизирующее издержки, включая психологические, конкретного человека.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий также нашел логичной запасливость населения России.
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