Москва, , 12:32 — REGNUM Российские граждане стали закупать продукты питания и товары первой необходимости по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук.

«Примерно с 40 до 70 составило увеличение индекса потребительской активности граждан в октябре 2020 года. Особенно заметным является повышение расходов на продуктовые товары и товары из непродовольственной группы (особенно «Лекарства и медицинские товары»).

Рост индекса потребительской активности можно связать не только со второй волной коронавируса, как это комментируют многие СМИ. Еще во время первой волны коронавируса президент РФ Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Это определенным образом повлияло на поведение потребителей.

С чем связана сейчас новая активность наших граждан? Определяющим фактором является девальвация рубля, курс которого опустился с 63 рублей в начале года за доллар до 78 рублей на торгах 29 октября. Впрочем, курс рубля не радовал потребителей и ранее.

Да и цены в российских магазинах имеют свойство только повышаться, ориентируясь только на максимальный текущий курс доллара. Снижения цен граждане на товары из потребительской корзины давно уже не наблюдали. Что касается лекарств, то импортные препараты закупаются за валюту, а она дорожает.

В канун президентских выборов в США падение курса рубля ускорилось. У населения в очередной раз дрогнуло терпение.

Наблюдающийся рост покупательной активности продолжится, поскольку закупка товаров впрок является рациональным поведением потребителей в условиях падения курса национальной валюты, а уже потом и второй волны пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что жители России начали закупать товары впрок из-за страха перед новым карантином.

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