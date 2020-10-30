Ставрополь, , 12:33 — REGNUM Дума Ставропольского края приняла закон о продлении налоговых каникул для предпринимателей региона до начала 2024 года. Это позволит поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента по итогам заседания, состоявшегося 29 октября.

Льготной налоговой ставкой в размере 0% смогут воспользоваться предприниматели, которые зарегистрируют свою деятельность в период с начала 2021 года до начала 2023 года и выберут упрощенную и патентную системы налогообложения. Нулевая ставка распространяется на производственную, социальную, научную деятельность, а также оказание бытовых услуг населению.

«По общему мнению депутатов, продление налоговых каникул поддержит субъекты предпринимательства в непростых экономических условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Отметим, что Ставропольский край использует предоставленное регионам России право устанавливать на своей территории налоговые каникулы с 2015 года. Изначально нулевая ставка была установлена краевым законодательством до 1 января 2021 года.