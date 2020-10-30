Москва, , 12:18 — REGNUM Колебания нефтяного рынка к началу ноября привлекают очень много внимания. Тут действительно есть, на что посмотреть и что учесть на перспективу, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нефти сейчас есть один очень важный момент, который будет актуальным, пока мир не войдет в состояние «плато» по коронавирусу. Риски локдаунов в отдельных регионах стран и целых экономиках — это огромная вероятность сокращения потребления нефтепродуктов. Это значит, что спрос на нефть снизится, и это тянет цены на энергоносители вниз резко и заметно.

Данные по численности буровых вышек в США демонстрируют рост, и сейчас это один из факторов давления на сырьевые цены.

Еще один момент давления кроется в расширении добычи и поставок нефти из Ливии. На фоне депрессивного рынка сбыта это не самые лучшие новости.

В то же время, есть понимание того, что в этот раз локдауны, если они и будут массовыми, окажутся мягче, чем прошедшей весной.

Экономика Китая, крупнейшего в мире нефтяного импортера, плавно восстанавливается не без сбоев, конечно, но факт стабилизации сложно отрицать.

США готовы сразу после выборов немножко поспорить и все же напечатать еще денег для придания экономике импульса. В комплексе это даст опору и сектору нефти после того, как эмоции сойдут на нет.

Сейчас баррель Brent торгуется по $37,50 и может спускаться на эмоциональных волнах вплоть до $35.

Ожидания на ноябрь предполагают торги Brent в пределах $35−45. Коридор более широкий, чем обычно, но и месяц предстоит нестандартный», — дала прогноз на ноябрь эксперт.

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