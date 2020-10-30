Москва, , 12:11 — REGNUM По итогам третьего квартала 2020 года в России на вторичном авторынке в сегменте машин мощностью свыше 250 л. с. первое место по продажам заняла модель BMW X5. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

При этом средняя стоимость подержанной модели BMW X5 на сервисе составила 875 тыс. рублей.

Второе место среди мощных авто занимает Mercedes-Benz S-класс. Он в третьем квартале на вторичном рынке продавался в среднем за 770 тыс. рублей. Тройку лидеров списка самых продаваемых авто с пробегом замыкает Mercedes-Benz GLE-класс. У него средняя стоимость составила 760 тыс. рублей.

Четвёртую и пятую позиции заняли BMW 7 серии (средняя цена 700 тыс. рублей) и Land Rover Range Rover (1,11 млн рублей).

За июль — сентябрь текущего года чаще всего автомобили с пробегом производительностью от 250 л. с. покупали в Москве и Московской области. Доля таких машин на вторичном рынке регионов составила 6,8%.

Напомним, в сентябре нынешнего года в России на вторичном рынке в общей сложности было продано 502 310 экземпляров авто. Это на 25% больше, чем годом ранее.

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