Москва, 30 октября 2020, 12:04 — REGNUM Жители РФ поступают вполне логично, запасаясь товарами первой необходимости, так как страна находится в ситуации крайней неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что граждане РФ стали закупать товары первой необходимости, опасаясь новой волны ограничений в связи с распространением коронавируса.
Поэтому, как пояснил эксперт, люди исходят из отечественного пессимизма и готовятся к худшему сценарию.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что гражданам РФ стоит перейти на сберегательную модель поведения.
Читайте ранее в этом сюжете: Граждан РФ призывают больше экономить в период осенних ограничений