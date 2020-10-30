Москва, , 12:04 — REGNUM Жители РФ поступают вполне логично, запасаясь товарами первой необходимости, так как страна находится в ситуации крайней неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что граждане РФ стали закупать товары первой необходимости, опасаясь новой волны ограничений в связи с распространением коронавируса.

«У наших людей еще с советского времени есть наработанные инстинкты, что нужно делать, когда возникает угроза чрезвычайной ситуации. А именно создавать запасы. И если запасы создают правильно, то они будут использованы, и хуже не будет, — сказал Кагарлицкий. — Люди покупают дополнительные товары, а значит, оживляют потребительский спрос. С точки зрения рыночной экономики это даже к лучшему, потому что сейчас даже выручка магазинов увеличивается. Другое дело, что потом она может резко упасть. И если будет локдаун, и если его не будет. Но в целом реакция граждан вполне логичная, потому что мы живем в ситуации крайней неопределенности. Мы не знаем, будет локдаун или нет, будет он радикальным или декларативным».

Поэтому, как пояснил эксперт, люди исходят из отечественного пессимизма и готовятся к худшему сценарию.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что гражданам РФ стоит перейти на сберегательную модель поведения.

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