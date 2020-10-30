Сеул, , 12:04 — REGNUM В 2021 году Южная Корея и Монголия снизят тарифы на некоторый перечень товаров. Об этом сообщает The Financial News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства стратегии и финансов.

Известно, что данное решение принято в связи с тем, что Улан-Батор присоединился к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению (АТТС).

В соответствии с соглашением Южная Корея снизит тарифы в среднем на 33,4% на 2797 наименований товаров, а Монголия — на 24,2% на 366 наименований.

Эксперты отмечают, что присоединение Монголии к АТТС поможет двум странам расширить торговые связи в будущем.

Напомним, что кроме Южной Кореи и Монголии Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение подписали Китай, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка и Индия.