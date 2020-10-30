Москва, , 11:57 — REGNUM Экспорт московских кондитерских изделий за восемь месяцев 2020 года составил 98,36 млн долларов США. Об этом 30 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что рост по сравнению с показателями 2019 года составил 11%. В натуральном выражении экспорт увеличился на 8% — всего поставлено зарубежным потребителям 41,73 тыс. тонн.

Ефимов рассказал о заметном росте экспорта шоколада и шоколадных изделий за первые восемь месяцев года. Его реализовали на сумму 44,61 млн долларов — на 6% больше, чем годом ранее.

Основными покупателями продукции стали Белоруссия, Казахстан, Монголия, Азербайджан, а также Германия и США.