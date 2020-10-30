Москва, , 11:54 — REGNUM Департамент транспорта Москвы при заместителе мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиме Ликсутове стал самым «бизнесовым», пожалуй, обогнав все другие, считает руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» , бизнесмен Дмитрий Пурим. Об этом он заявил сегодня, 30 октября, комментируя информацию о том, что в Москве отстранят от работы водителей без прививки от гриппа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бизнес делают на всем. Данное требование нельзя расценить в другом свете. Бизнес на прививках от гриппа. Либо это просто проявление требования рабовладельца к своим рабам, не тратить время на убеждение, зачем, если есть власть и мотивация дать кому-то заработать на прививках. Можно просто привить всех, как коров на ферме. Можно только предположить: откуда взялась цифра 85%. Наверное, домашний специалист-эксперт московской фермы вывел эту формулу», — отметил Пурим.

По его словам, отстранение от работы отказников от прививок, как минимум, незаконно. «Не думаю, что власти допустят перебои с транспортом, этого ещё не хватало. Но на фоне дефицита трудовых ресурсов, которые могли бы быть в другой ситуации восполнены из-за рубежа, властям придётся сменить тон и провести более тонкую работу с людьми, объяснив свои действия более доходчивым образом, чем приказы с цифрами. При таком подходе до децимации недалеко», — добавил эксперт.

Напомним, что по информации издания «Ведомости», до 31 октября работники сферы общественного транспорта Москвы обязаны сделать прививки от гриппа. Тех, кто не сделает, приказом департамента транспорта от 26 октября 2020 года не будут допускать до работы. При этом уточняется, что прививками должно быть охвачено не менее 85% работников.