Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чебоксарах будет разработана проектная документация для достройки проблемного дома по улице Калинина, застройщиком которого выступала компания «Победа» (ныне банкрот). Соответствующее извещение о проведении открытого электронного конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». Речь идёт о проектировании объекта незавершенного строительства ООО «Победа» — многоквартирного дома с предприятиями обслуживания (позиция 83) по улице Калинина в Чебоксарах. Площадь земельного участка составляет 3 216 кв. метров.

Согласно документу, победитель конкурса должен будет разработать скорректированную проектную и рабочую документации, сметную документацию и график строительно-монтажных работ по завершению строительства дома.

Начальная (максимальная) цена определена в размере 9 764 993 рублей 29 копеек

Как сообщало ИА REGNUM, общество «Победа» решением Арбитражного суда Чувашии от 27 июня 2018 года признано банкротом, открыто конкурсное производство.

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В 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии: речь идёт о двух проблемных домах в Чебоксарах — по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).

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